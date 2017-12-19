Одного з членів "самооборони Криму" арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Одному з представників "Самооборони Криму" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим відділом ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі, за фактом незаконних дій громадянина, який, будучи учасником збройного формування так званої "Самооборони Криму", з метою зміни меж території та державного кордону України, на початку березня 2014 року надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення АРК, спільно з групою невстановлених осіб він проводив агітаційну діяльність, направлену на вихід зі складу України АРК і приєднання вказаної території до РФ, а також приймав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів влади та місцевого самоврядування, створював умови для проникнення на територію півострову Крим представників спеціальних підрозділів військових сил РФ.
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Під час досудового розслідування останньому повідомлено про підозру щодо вчинення злочину, передбачено ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, його оголошено в розшук та відповідно до ухвали слідчого судді отримано дозвіл на затримання з метою приводу і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"На виконання вказаного рішення 15 грудня громадянина затримано у місті Дніпро та доставлено до Приморського районного суду міста Одеси. Ухвалою слідчого судді Приморського районного судді міста Одеси від 18 грудня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", - сказано у повідомленні.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, кримська прокуратура відкрила провадження через побиття журналістів.