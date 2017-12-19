Одного из членов "самообороны Крыма" арестовали

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77042 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90983 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93568 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110603 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101406 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105026 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Одному из представителей "Самообороны Крыма" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следственным отделом ГУ НП в АР Крым и городе Севастополе, по факту незаконных действий гражданина, который, будучи участником вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма", с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 года предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения АРК совместно с группой неустановленных лиц он проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины АРК и присоединения указанной территории к РФ, а также принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

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Во время досудебного расследования последнему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, он объявлен в розыск и в соответствии с постановлением следственного судьи получено разрешение на его задержание с целью поводу и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Во исполнение указанного решения 15 декабря гражданин задержан в городе Днепр и доставлен в Приморский районный суд города Одессы. Постановлением следственного судьи Приморского районного судьи города Одессы от 18 декабря подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов.

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