Одного из членов "самообороны Крыма" арестовали

"Прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следственным отделом ГУ НП в АР Крым и городе Севастополе, по факту незаконных действий гражданина, который, будучи участником вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма", с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 года предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения АРК совместно с группой неустановленных лиц он проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины АРК и присоединения указанной территории к РФ, а также принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

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Во время досудебного расследования последнему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, он объявлен в розыск и в соответствии с постановлением следственного судьи получено разрешение на его задержание с целью поводу и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Во исполнение указанного решения 15 декабря гражданин задержан в городе Днепр и доставлен в Приморский районный суд города Одессы. Постановлением следственного судьи Приморского районного судьи города Одессы от 18 декабря подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов.