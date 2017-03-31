Одного українського військового поранено за добу в зоні АТО

“Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морпіхів у Широкиному, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя гатив з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному. В районі Широкиного російсько-терористичні підрозділи застосовували також зенітні установки ЗУ-23-2, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери”, — сказали у прес-центрі.

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За повідомленням штабу АТО, зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт “Марїнка”.

“На Донецькому напрямку гаряче було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де ворог бив з мінометів 82 калібру. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстрілював оборонців шахти Бутівка та Луганського, з гранатометів гатив по захисниках Авдіївки та Верхньоторецького. Снайпери противника активізувалися під Авдіївкою та Новотроїцьким”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що на Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи накривали позиції військових в районі Кримського. А з мінометів 120 калібру били в районі Верхньоторецького.

Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Одного військовослужбовця сил АТО було поранено.