Одного украинского военного ранено за сутки в зоне АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54953 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105760 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162863 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119617 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113595 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104981 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107257 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155556 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Одного украинского военного ранено за сутки в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 7554 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Русско-террористические войска 50 раз обстреляли позиции ВС Украины, часто используя тяжелое вооружение запрещенное минскими соглашениями, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Артиллерией калибра 122 мм и минометами 120 калибра враг накрывал морпехов в Широкино, Гнутово и Водяное. По защитниках Павлополь бил с артсистем 122 калибра, а из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов бил по морским пехотинцам в Водяное. В районе Широкино российско-террористические подразделения применяли также зенитные установки ЗУ-23-2, вооружения БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Новотроицком активизировались вражеские снайперы", - сказали в пресс-центре.

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По сообщению штаба АТО, из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Марьинка".

"На Донецком направлении горячее всего было поблизости Луганского, Троицкого и Зайцевого, где враг бил из минометов 82 калибра. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников шахты Бутовка и Луганского, из гранатометов бил по защитниках Авдеевки и Верхнеторецкого. Снайперы противника активизировались под Авдеевкой и Новотроицким ", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в Луганской области из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения накрывали позиции военных в районе Крымского. А из минометов 120 калибра били в районе Верхнеторецка.

Чтобы подавить огневую активность противника, украинские военнослужащие открывали огонь.

Один военнослужащий сил АТО был ранен.

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