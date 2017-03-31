Одного украинского военного ранено за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Русско-террористические войска 50 раз обстреляли позиции ВС Украины, часто используя тяжелое вооружение запрещенное минскими соглашениями, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Артиллерией калибра 122 мм и минометами 120 калибра враг накрывал морпехов в Широкино, Гнутово и Водяное. По защитниках Павлополь бил с артсистем 122 калибра, а из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов бил по морским пехотинцам в Водяное. В районе Широкино российско-террористические подразделения применяли также зенитные установки ЗУ-23-2, вооружения БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Новотроицком активизировались вражеские снайперы", - сказали в пресс-центре.
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По сообщению штаба АТО, из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Марьинка".
"На Донецком направлении горячее всего было поблизости Луганского, Троицкого и Зайцевого, где враг бил из минометов 82 калибра. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников шахты Бутовка и Луганского, из гранатометов бил по защитниках Авдеевки и Верхнеторецкого. Снайперы противника активизировались под Авдеевкой и Новотроицким ", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что в Луганской области из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения накрывали позиции военных в районе Крымского. А из минометов 120 калибра били в районе Верхнеторецка.
Чтобы подавить огневую активность противника, украинские военнослужащие открывали огонь.
Один военнослужащий сил АТО был ранен.