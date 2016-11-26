Одного українського бійця поранено на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Один український воїн зазнав поранень під ворожим вогнем на Луганщині. Про це повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.
"Минулої доби у результаті провокаційних підступних обстрілів зазнав поранень наш хлопець. Його було доставлено до Сєвєродонецького госпіталю, де йому надається допомога", - зазначив Ю.Клименко.
Також він розповів, що протягом минулої доби ворог 10 разів відкривав вогонь у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування.
"Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу сіл Новоолександрівка, Новозванівка а Оріхове Попаснянського району противник вісім разів застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
Також бойовики з гранатометів різних типів та стрілецької зброї двічі відкривали вогонь у напрямку села Кримському Новоайдарського району.