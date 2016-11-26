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Один украинский боец ранен в Луганской области

Киев • УНН

 • 8114 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Один украинский воин получил ранения под вражеским огнем в Луганской области. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

Один украинский боец ранен в Луганской области

"За прошедшие сутки в результате провокационных коварных обстрелов получил ранения наш парень. Он был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь", - отметил Ю.Клименко.

Также он рассказал, что за прошедшие сутки враг 10 раз открывал огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.

"В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи сел Новоалександровка, Новозвановка а Орехово Попаснянского района противник восемь раз применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Также боевики из гранатометов различных типов и стрелкового оружия дважды открывали огонь в направлении села Крымском Новоайдарского района.

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