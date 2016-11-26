Один украинский боец ранен в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Один украинский воин получил ранения под вражеским огнем в Луганской области. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
"За прошедшие сутки в результате провокационных коварных обстрелов получил ранения наш парень. Он был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь", - отметил Ю.Клименко.
Также он рассказал, что за прошедшие сутки враг 10 раз открывал огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.
"В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи сел Новоалександровка, Новозвановка а Орехово Попаснянского района противник восемь раз применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Также боевики из гранатометов различных типов и стрелкового оружия дважды открывали огонь в направлении села Крымском Новоайдарского района.