Одного із організаторів вбивства Вербицького залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Бориспільській міський суд 15 серпня розгляне кримінальне провадження щодо одного з організаторів вбивства Юрія Вербицького Олександра Волкова. Про це повідомляє прес-служба С14, передає УНН.
“Справу Волкова перевели за місцем скоєння найтяжчого злочину — убивства Юрія Вербицького”, — йдеться у повідомленні
Як зазначається, сьогодні судом було відмовлено у клопотанні адвокатів обвинуваченого у поверненні обвинувального акту прокуратурі.
Крім того, суд залишив Волкова під вартою до 23 вересня.
Як повідомляв УНН, Генеральною прокуратурою України було направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно однієї цивільної особи, яка обвинувачується в участі у злочинній організації, створеній з метою протидії акціям протестів, вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів із залученням “тітушок”, зокрема викраденні в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 у м. Києві, учасників Євромайдану І. Луценка і Ю. Вербицького, їх катування, а також умисного вбивства останнього.