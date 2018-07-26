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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33790 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100142 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122307 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129953 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168181 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153010 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 180559 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Один из организаторов убийства Вербицкого оставили под стражей

Один из организаторов убийства Вербицкого оставили под стражей

Киев  •  УНН

 • 9299 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Бориспольской городской суд 15 августа рассмотрит уголовное производство в отношении одного из организаторов убийства Юрия Вербицкого Александра Волкова. Об этом сообщает пресс-служба С14, передает УНН.

"Дело Волкова перевели по месту совершения тяжкого преступления - убийства Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня судом было отказано в ходатайстве адвокатов обвиняемого в возвращении обвинительного акта прокуратуре.

Кроме того, суд оставил Волкова под стражей до 23 сентября.

Как сообщал УНН, Генеральной прокуратурой Украины было направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одного гражданского лица, обвиняемого в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением "титушок", в частности похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы, расположенной по ул. Шелковичной, 39/1 в г. Киеве, участников евромайдан И. Луценко и Ю. Вербицкого, их пыткок, а также умышленного убийства последнего.

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