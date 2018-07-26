Один из организаторов убийства Вербицкого оставили под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Бориспольской городской суд 15 августа рассмотрит уголовное производство в отношении одного из организаторов убийства Юрия Вербицкого Александра Волкова. Об этом сообщает пресс-служба С14, передает УНН.
"Дело Волкова перевели по месту совершения тяжкого преступления - убийства Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня судом было отказано в ходатайстве адвокатов обвиняемого в возвращении обвинительного акта прокуратуре.
Кроме того, суд оставил Волкова под стражей до 23 сентября.
Как сообщал УНН, Генеральной прокуратурой Украины было направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одного гражданского лица, обвиняемого в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением "титушок", в частности похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы, расположенной по ул. Шелковичной, 39/1 в г. Киеве, участников евромайдан И. Луценко и Ю. Вербицкого, их пыткок, а также умышленного убийства последнего.