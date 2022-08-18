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"Одна з найтрагічніших для Харківщини ніч за час війни": голова ОВА про російські удари

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову - після нічного удару, ймовірно, "Іскандером", під ранок ворог здійснив пуски ще 8 ракет з бєлгорода, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

"Одна з найтрагічніших для Харківщини ніч за час війни": голова ОВА про російські удари

Цитата

"Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

З його слів, близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог, зі слів Синєгубова, здійснив пуски ще 8 ракет з міста бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована.

Уже відомо про трьох загиблих.

Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Усі попередні спроби ворога йти в наступ на позиції наших захисників завершилися відступами і втратами. Наразі окупанти зосереджені на утриманні власних рубежів, обстрілюють позиції наших військових з РСЗВ та артилерії. Дистанційно мінують місцевість. Наші захисники надійно тримають свої позиції та щодня карають окупантів за злочини проти мирних людей", - додав голова ОВА.

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