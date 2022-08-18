"Одна из самых трагических для Харьковской области ночь за время войны": глава ОВА о российских ударах

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"Минувшая ночь стала одной из самых трагических для Харьковской области за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 – ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Около 4:30 утра враг, по словам Синегубова, совершил пуски еще 8 ракет из города белгород в направлении Харьковской области. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Поврежденные здания, объекты инфраструктуры, были пожары.

В Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено.

Уже известно о трех погибших.

Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

Также сегодня около 4 утра враг нанес ракетный удар по городу Красноград. Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 – получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Все предыдущие попытки врага идти в наступление на позиции наших защитников завершились отступлениями и потерями. В настоящее время оккупанты сосредоточены на удержании собственных рубежей, обстреливают позиции наших военных из РСЗО и артиллерии. Дистанционно минируют местность. Наши защитники надежно держат свои позиции и каждый день наказывают оккупантов за преступления против мирных людей", - добавил глава ОВА.