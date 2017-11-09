Одна з депутатів попросить Раду наступного тижня позбавити її повноважень

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат від фракції "Самопомічі" Альона Бабак проситиме Верховну Раду наступного тижня проголосувати за дострокове припинення нею депутатських повноважень. Про це вона повідомила у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

Парламентар нагадала, що вже написала заяву, але вирішила залишитися депутатом до ухвалення закону про житлово-комунальні послуги, який парламентарі схвалили 9 листопада.

За словами Бабак, оскільки сьогодні Верховна Рада ухвалила цей закон, то вона проситиме парламент наступного тижня розглянути заяву.

Бабак стверджує, що з цього питання вже є рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради.

"Я прошу, щоб цей проект постанови поставили на голосування", - резюмувала парламентар.

Нагадаємо, що депутат оголосила про намір скласти повноваження 11 березня. У квітні було зареєстровано відповідний проект постанови.

Українські Національні Новини

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