Одна з депутатів попросить Раду наступного тижня позбавити її повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат від фракції "Самопомічі" Альона Бабак проситиме Верховну Раду наступного тижня проголосувати за дострокове припинення нею депутатських повноважень. Про це вона повідомила у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
Парламентар нагадала, що вже написала заяву, але вирішила залишитися депутатом до ухвалення закону про житлово-комунальні послуги, який парламентарі схвалили 9 листопада.
За словами Бабак, оскільки сьогодні Верховна Рада ухвалила цей закон, то вона проситиме парламент наступного тижня розглянути заяву.
Бабак стверджує, що з цього питання вже є рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради.
"Я прошу, щоб цей проект постанови поставили на голосування", - резюмувала парламентар.
Нагадаємо, що депутат оголосила про намір скласти повноваження 11 березня. У квітні було зареєстровано відповідний проект постанови.