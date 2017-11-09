Одна з депутатів попросить Раду наступного тижня позбавити її повноважень

Парламентар нагадала, що вже написала заяву, але вирішила залишитися депутатом до ухвалення закону про житлово-комунальні послуги, який парламентарі схвалили 9 листопада.

За словами Бабак, оскільки сьогодні Верховна Рада ухвалила цей закон, то вона проситиме парламент наступного тижня розглянути заяву.

Бабак стверджує, що з цього питання вже є рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради.

"Я прошу, щоб цей проект постанови поставили на голосування", - резюмувала парламентар.

Нагадаємо, що депутат оголосила про намір скласти повноваження 11 березня. У квітні було зареєстровано відповідний проект постанови.