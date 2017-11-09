Одна из депутатов попросит Раду на следующей неделе лишить ее полномочий

Парламентарий напомнила, что уже написала заявление, но решила остаться депутатом до принятия закона о жилищно-коммунальных услугах, который парламентарии одобрили 9 ноября.

По словам Бабак, поскольку сегодня Верховная Рада приняла этот закон, то она будет просить парламент на следующей неделе рассмотреть заявление.

Бабак утверждает, что по этому вопросу уже есть решение комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

"Я прошу, чтобы этот проект постановления был поставлен на голосование", - резюмировала парламентарий.

Напомним, что депутат объявила о намерении сложить полномочия 11 марта. В апреле был зарегистрирован соответствующий проект постановления.