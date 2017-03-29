Одна із компаній "Агрейну" заборгувала кредиторам понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Господарський суд міста Києва порушив провадження про банкрутство ТОВ “Агрейн Елеватор”, яке заборгувало кредиторам 1 млн 82 тис. 450 грн, передає УНН з посиланням на рішення суду.
Так, у березні 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрейн Елеватор” звернулося до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв’язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.
“Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрейн Елеватор" (04071, м.Київ, вул. Хорива,41-б, ідентифікаційний код 37334439). Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів”, — йдеться в ухвалі суду.
Як повідомляв УНН, ТОВ “Агрейн Елеватор” підозрюється у відмиванні коштів.
Нагадаємо, МВС України оголосило Павла Овчаренко у розшук. За даними ЗМІ він може бути причетним заволодіння майном холдингу “Агрейн” шляхом зміни структури його управління.
На сайті МВС при цьому зазначається, що П.Овчаренко переховується від правоохоронних органів України із квітня 2015 року та звинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Також нагадаємо, укерівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків.