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Одна из компаний "Агрейну" задолжала кредиторам более 1 млн грн

Одна из компаний "Агрейну" задолжала кредиторам более 1 млн грн

Киев • УНН

 • 9268 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Хозяйственный суд Киева возбудил производство о банкротстве ООО "Агрейн Элеватор", которое задолжало кредиторам 1 млн 82 тыс. 450 грн, передает УНН со ссылкой на решение суда .

Так, в марте 2017 Председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" обратилось в суд с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в связи с выявлением в ходе ликвидационной процедуры кредиторской задолженности, активы для погашения которой отсутствуют.

"Нарушить производства по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" (04071, г.Киев, ул. Хорива, 41-б, идентификационный код 37334439). Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНН, ООО "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег .

Напомним, МВД Украины объявило Павла Овчаренко в розыск. По данным СМИ он может быть причастен завладение имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления .

На сайте МВД при этом отмечается, что П.Овчаренко скрывается от правоохранительных органов Украины с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Также напомним, у руководства "Агрейну" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков .

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