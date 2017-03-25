Одиночні вибухи різної інтенсивності досі фіксують у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 7:00 25 березня на технічній території арсеналу у м.Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 2 пожежних танки Міноборони, для підвозу води та заправки яких залучено 3 пожежних автомобілі ДСНС. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
“В зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів та рух транспорту по залізничній станції Балаклія (організовано за резервною схемою), закрито повітряний простір в радіусі 40 км”, — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, Національною поліцією проводиться патрулювання вулиць для забезпечення правопорядку, виставлено 14 блокпостів для спрямування автомобільного транспорту в об’їзд небезпечної зони.
Підрозділами ДСНС ліквідовано 19 пожеж (4 пожежі протягом 24 березня), які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів.
Протягом 24 березня піротехнічними розрахунками ДСНС вилучено 201 вибухонебезпечний предмет, обстежено та повністю очищено від вибухонебезпечних предметів та залишків боєприпасів у м.Балаклія 3 сектори та території сіл Байрак, Вербівка, Щурівка і Яковенкове.
Всього з початку робіт вилучено 275 вибухонебезпечних предметів, які передано представникам 65 арсеналу.
Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 465 осіб та 234 од. тех., у тому числі від ДСНС 410 ос. та 107 од. тех., 15 піротехнічних розрахунків (75 осіб та 27 од. тех.). На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги Укрзалізниці.
Нагадаємо, внаслідок серії вибухів та пожежі на складі боєприпасів у Балаклії було пошкоджено будинки, лінії електропередач, а також газопроводи. Просто на вулицях лежали нерозірвані снаряди.