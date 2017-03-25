Одиночные взрывы разной интенсивности всё ещё фиксируют в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 7:00 25 марта на технической территории арсенала в г.Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 2 пожарных танка Минобороны, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарные автомобиля ДСНС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка, выставлены 14 блокпостов для направления автомобильного транспорта в объезд опасной зоны.
Подразделениями ГСЧС ликвидированы 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов.
В течение 24 марта пиротехническими расчетами ГСЧС изъято 201 взрывоопасный предмет, обследован и полностью очищен от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов в г.Балаклея 3 сектора и территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково.
Всего с начала работ изъято 275 взрывоопасных предметов, которые переданы представителям 65 арсенала.
Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 465 человек и 234 ед. тех., в том числе от ГСЧС 410 чел. и 107 ед. тех., 15 пиротехнических расчетов (75 человек и 27 ед. тех.). На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда Укрзализныци.
Напомним, в результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы. Ппрямо на улицах лежали неразорвавшиеся снаряды.