Одиночные взрывы разной интенсивности всё ещё фиксируют в Балаклее

"В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка, выставлены 14 блокпостов для направления автомобильного транспорта в объезд опасной зоны.

Подразделениями ГСЧС ликвидированы 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов.

В течение 24 марта пиротехническими расчетами ГСЧС изъято 201 взрывоопасный предмет, обследован и полностью очищен от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов в г.Балаклея 3 сектора и территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково.

Всего с начала работ изъято 275 взрывоопасных предметов, которые переданы представителям 65 арсенала.

Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 465 человек и 234 ед. тех., в том числе от ГСЧС 410 чел. и 107 ед. тех., 15 пиротехнических расчетов (75 человек и 27 ед. тех.). На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда Укрзализныци.

Напомним, в результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы. Ппрямо на улицах лежали неразорвавшиеся снаряды.