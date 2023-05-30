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Один з прийомів інформаційної війни: у Міноборони пояснили оголошення росією у “розшук” Залужного та Сирського

Один з прийомів інформаційної війни: у Міноборони пояснили оголошення росією у “розшук” Залужного та Сирського

Київ • УНН

 • 394471 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Оголошення росією у “розшук” Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського є одним з прийомів інформаційної війни, пише УНН з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Цитата

“Це один з прийомів інформаційної війни. У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій”, – написала вона.

Деталі

Маляр зазначила, що цей прийом покликаний вирішити дві задачі:

- нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;

- психологічний тиск та деморалізація наших військових.

“Втім, "місія нездійсненна". росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина…Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає по кількості бійців та озброєння - безперспективно”, – додала вона.

Доповнення

Сьогодні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного оголосили у розшук у росії.

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