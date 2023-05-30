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Один из приемов информационной войны: в Минобороны объяснили объявление россией в розыск Залужного и Сырского

Киев • УНН

 • 394471 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Объявление россией в розыск Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского является одним из приемов информационной войны, пишет УНН со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Цитата

"Это один из приемов информационной войны. В 2014-2015 годах они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий", – написала она.

Детали

Маляр отметила, что этот прием призван решить две задачи:

- нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонными;

– психологическое давление и деморализация наших военных.

“Впрочем, "миссия невыполнима". россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство… ”, – добавила она.

Дополнение

Сегодня Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в розыск в россии.

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