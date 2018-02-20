Один з поранених у зоні АТО військових знаходиться у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Один з поранених військовослужбовців Збройних сил України знаходиться у важкому стані. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Вчора внаслідок ворожого обстрілу маємо втрату. Загинув один наш український захисник 1989 року народження. Також внаслідок обстрілів отримав поранення 1 наш захисник, ще 1 – отримав бойове травмування.
Під час виконання завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранення зазнали ще 2 наших військових. Усіх поранених було евакуйовано до військово-медичного госпіталю. Стан здоров'я одного пораненого – важкий, ще трьох – задовільний", - повідомив Гуцуляк.
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Так, за словами Гуцуляка, всього протягом вчорашньої доби в зоні АТО було зафіксовано 12 обстрілів позицій сил АТО, з них 6 на Донецькому напрямку, та 6 на Луганському.