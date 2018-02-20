Один из раненых военных в зоне АТО находится в тяжелом состоянии

"Вчера в результате вражеского обстрела имеем потерю. Погиб один наш украинский защитник 1989 года рождения. Также в результате обстрелов получил ранения 1 наш защитник, еще 1 - получил боевое травмирования.

Во время выполнения задания, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще 2 наших военных. Все раненые были эвакуированы в военно-медицинский госпиталь. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое, еще троих - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

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Так, по словам Гуцуляка, всего в течение вчерашнего дня в зоне АТО было зафиксировано 12 обстрелов позиций сил АТО, из них 6 в Донецком направлении, и 6 в Луганском.