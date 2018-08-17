Один з найбільших веб-порталів назвав Ялту російською
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Великий веб-портал MSN, створений компанією Microsoft, назвав окуповане кримське місто Ялта територією Росії, передає УНН.
У своїй підбірці фотографій “лісові пожежі навколо світу”, портал розмістив фото із зображенням масштабної лісової пожежі, що сталася минулого тижня в анексованій Ялті.
“Вертоліт російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, який протистояв пожежі 12 серпня біля села Васильєвка, поблизу Ялти, у Росії”, — йдеться у тексті під фотографією.
Як повідомляв УНН, наприкінці червня агентство Bloomberg розмістило на своєму сайті карту світу, на якій Україна була позначена без півострова Крим.