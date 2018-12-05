Один з мобільних операторів змінить тарифні плани
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З метою покращення якості обслуговування абонентів з 12 грудня 2018 pоку компанія ТОВ “лайфселл”, що надає послуги мобільного зв’язку під торговою маркою “lifecell”, розпочинає процес оптимізації та зміни умов у низці тарифних планів для деяких абонентів передплаченого зв’язку. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “лайфселл”.
“Абоненти будуть проінформовані про зміни в SMS-повідомленні у строки, передбачені законодавством. Крім того, опис змін і нових умов тарифних планів буде доступний в розділі „Тарифні плани“ та „Архів тарифів“ для кожного тарифного плану, що змінюється”, — йдеться у повідомленні.
Оператор повідомляє, що переведення абонентів на актуальні тарифи — безкоштовне. Абоненти самостійно можуть обрати та перейти на актуальний тариф, доступних для підключення, до 31 січня 2019 року.
У липні оператори великої трійки заявили, що не збираються підвищувати та тарифи на мобільний зв’язок та інтернет-послуги найближчим часом.