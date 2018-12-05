Один из мобильных операторов изменит тарифные планы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С целью улучшения качества обслуживания абонентов с 12 декабря 2018 года компания ООО "лайфселл", предоставляющая услуги мобильной связи под торговой маркой "lifecell", начинает процесс оптимизации и изменения условий в ряде тарифных планов для некоторых абонентов предоплаченной связи. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "лайфселл".
“Абоненты будут проинформированы об изменениях в SMS-сообщении в сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, описание изменений и новых условий тарифных планов будет доступно в разделе "Тарифные планы" и "Архив тарифов" для каждого тарифного плана, что меняется”, - говорится в сообщении.
Оператор сообщает, что перевод абонентов на актуальные тарифы — бесплатный. Абоненты самостоятельно могут выбрать и перейти на актуальный тариф, доступный для подключения, до 31 января 2019 года.
В июле операторы большой тройки заявили, что не собираются повышать и тарифы на мобильную связь и интернет-услуги в ближайшее время.