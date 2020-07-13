Один з комітетів ВР продовжить працювати у міжсесійний період

ukru
Ексклюзив
07:00 • 19348 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 34288 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 108063 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 155353 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 128786 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142005 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144579 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128684 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182858 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126127 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 82426 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 132447 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 112873 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 97598 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 98548 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 19348 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 34288 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 55070 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 123050 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 127708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 100495 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101525 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 119602 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136459 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134936 перегляди
Актуальне
Один з комітетів ВР продовжить працювати у міжсесійний період

Один з комітетів ВР продовжить працювати у міжсесійний період

Київ • УНН

 • 18748 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У середині фракції "Слуга народу" було прийнято рішення, що комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не піде на канікули та продовжить працювати у міжсесійний період. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

"Ми домовилися у середині фракції, що у міжсесійний період, коли буде проходити, ми 3-4-5 разів, стільки, скільки буде треба, будемо збиратися у зв’язку з накопиченням законопроектів. У мене профільний комітет (комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.), в якому я є заступником, ми розглядаємо питання і децентралізаційні і зміни до виборчого законодавства, і про місцеве самоврядування купа нормативних актів, які ми будемо розробляти, і ми прийняли рішення згідно з регламентом, що ми не будемо йти на канікули і комітет буде працювати, збиратися і приймати закони", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України не припинятиме роботу під час літніх канікул. Депутати планують провести мінімум 3-4 позачергових засідань в цей період, щоб ухвалити ряд законопроектів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32