Один з комітетів ВР продовжить працювати у міжсесійний період
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У середині фракції "Слуга народу" було прийнято рішення, що комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не піде на канікули та продовжить працювати у міжсесійний період. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент УНН.
"Ми домовилися у середині фракції, що у міжсесійний період, коли буде проходити, ми 3-4-5 разів, стільки, скільки буде треба, будемо збиратися у зв’язку з накопиченням законопроектів. У мене профільний комітет (комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.), в якому я є заступником, ми розглядаємо питання і децентралізаційні і зміни до виборчого законодавства, і про місцеве самоврядування купа нормативних актів, які ми будемо розробляти, і ми прийняли рішення згідно з регламентом, що ми не будемо йти на канікули і комітет буде працювати, збиратися і приймати закони", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада України не припинятиме роботу під час літніх канікул. Депутати планують провести мінімум 3-4 позачергових засідань в цей період, щоб ухвалити ряд законопроектів.