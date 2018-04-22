Один військовий загинув, а четверо травмовані: як минула доба на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулої доби на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один захисник України, ще один отримав поранення. Крім того, внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ поранено двох українських військовослужбовців, ще один отримав бойове травмування. Про це сьогодні на брифінгу у Києві із посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Під час виконання завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один захисник України 1977 року народження. Ще один воїн отримав бойове травмування. Стан його здоров’я — середньої важкості. Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один отримав бойове травмування. Військових доставлено до медичних закладів. Стан їх здоров’я оцінюється як задовільний”, — сказав він.
Загалом, за словами речника, протягом минулої доби, 21 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 47 прицільних обстрілів наших оборонних позицій. При цьому окупанти здійснили по українських захисниках близько 50 пострілів з танків та випустили понад 130 мін з мінометів 120 та 82 мм.
З початку ж цієї доби бойовики на Донбасі провели один обстріл, який, тим не менш, тривав півгодини, зазначив Праута.
“...станом на 9 ранку, з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано один прицільний обстріл. На Донецькому напрямку ворог з близька 05:30 ранку протягом півгодини вів провокаційний обстріл в бік захисників Талаківки. Окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм, застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю”, — повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби, 21 квітня, зафіксовано 47 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.