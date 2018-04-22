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Один военный погиб, а четверо травмированы: как прошли сутки на Донбассе

Киев • УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, еще один получил ранения. Кроме того, в результате обстрелов российско-оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих, еще один получил боевое травмирование. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Один военный погиб, а четверо травмированы: как прошли сутки на Донбассе

"Во время выполнения заданий в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины 1977 года. Еще один воин получил боевое травмирование. Состояние его здоровья - средней тяжести. Вследствие вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевое травмирование. Военных доставили в медицинские учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

Всего, по словам спикера, за прошедшие сутки, 21 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций. При этом оккупанты провели по украинским защитникам около 50 выстрелов из танков и выпустили более 130 мин из минометов 120 и 82 мм.

С начала же этих суток, 22 апреля, боевики на Донбассе провели один обстрел, который, тем не менее, продолжался полчаса, отметил Праута.

"... по состоянию на 9 утра, со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксирован один прицельный обстрел. На Донецком направлении враг из около 5:30 утра в течение получаса вел провокационный обстрел в сторону защитников Талаковки. Оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм, применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

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