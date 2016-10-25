Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Бойовики обстріляли ділянки у Станиці Луганській, звідки планувалось виведення військ, внаслідок обстрілу отримав поранення один український боєць. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, передає УНН з посиланням на прес-служба обласної ВЦА.
“Ситуація на лінії розмежування відносно стабілізувалася. Проте, як відзначають військові, у Станиці Луганській під ворожим вогнем опинились саме ті ділянки, звідки планувалося виведення військ, згідно з рамковими угодами Мінських домовленостей. Наші бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один солдат отримав поранення”, — зазначив Ю.Гарбуз.
Нагадаємо, протягом минулої доби, з 24 на 25 жовтня, російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.