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15 марта, 19:03 • 116327 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170136 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140160 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132439 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114011 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101952 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский военный получил ранения в результате обстрела Станицы Луганской

Украинский военный получил ранения в результате обстрела Станицы Луганской

Киев • УНН

 • 7344 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Боевики обстреляли участки в Станице Луганской, откуда планировали вывод войск, в результате обстрела получил ранение один украинский боец. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной ВГА.

"Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась. Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались именно те участки, откуда планировали вывод войск, согласно рамочным соглашениям Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - отметил Ю.Гарбуз.

Напомним, за прошедшие сутки, с 24 на 25 октября, российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

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