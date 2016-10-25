Украинский военный получил ранения в результате обстрела Станицы Луганской

"Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась. Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались именно те участки, откуда планировали вывод войск, согласно рамочным соглашениям Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - отметил Ю.Гарбуз.

Напомним, за прошедшие сутки, с 24 на 25 октября, российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск.