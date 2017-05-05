Один український військовий отримав поранення в зоні АТО – штаб

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 33505 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 84390 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 92725 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 83779 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 109368 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76541 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85817 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96723 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88418 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 197249 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
45%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 10044 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 12076 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 14027 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 12914 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 9484 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 92725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 197249 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 350175 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 285286 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 394521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18104 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16352 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 83779 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23239 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28214 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Один український військовий отримав поранення в зоні АТО – штаб

Київ • УНН

 • 10860 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, один військовий отримав поранення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.

Один український військовий отримав поранення в зоні АТО – штаб

“Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що на приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по захисниках Красногорівки. Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів.

“На донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого”, — відзначили у повідомленні.

Наголошується, що на приморському напрямку, 120-мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів — по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї — по опорних пунктах у районі Донця.

“З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — додали у штабі.

Нагадаємо, 4 травня в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, десятеро бійців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66