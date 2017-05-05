Один український військовий отримав поранення в зоні АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, один військовий отримав поранення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
Також у прес-центрі зазначили, що на приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по захисниках Красногорівки. Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів.
“На донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого”, — відзначили у повідомленні.
Наголошується, що на приморському напрямку, 120-мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів — по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї — по опорних пунктах у районі Донця.
“З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — додали у штабі.
Нагадаємо, 4 травня в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, десятеро бійців зазнали поранень.