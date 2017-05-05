Один украинский военный получил ранения в зоне АТО - штаб

"Российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что на приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по защитниках Красногоровки. Морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

"На донецком направлении, из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по нашим воинам рядом возле Авдеевки, Троицкого и Каменки. С противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Зайцевого", - отметили в сообщении.

Отмечается, что на приморском направлении, 120-мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановка. С 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Троицкого. С противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия - по опорным пунктам в районе Донца.

"С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - добавили в штабе.

Напомним, 4 мая в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, десять бойцов получили ранения.