Один із найтитулованіших футзальних клубів України припинив існування

"Команда більше існувати не буде. Причина? Немає однієї глобальної причини. Можна назвати десяток, а то й більше міні-причин, що підвели до такого рішення. Є багато різних нюансів і моментів. Коли ми зібрали їх до купи, то вийшло більше мінусів, ніж плюсів. Однією з причин закриття став коронавірус. У березні почався карантин, а дівчат треба було якось утримувати, допомагати їм", - сказав головний тренер команди Микола Кудацький.

Варто відзначити, що "ПЗМС" є одним з найтитулованіших спортивних клубів в історії України. Команда 10 разів вигравала національний чемпіонат і 5 разів кубок країни.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футзалу-2020 перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.