Один із найстаріших клубів Англії близький до припинення існування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Один з найстаріших англійських клубів "Бері", який виступає в Лізі 1 може припинити існування, інформує УНН з посиланням на ВВС.
"Бері" може бути виключений з Англійської футбольної ліги, адже має серйозні фінансові проблеми. Керівництво АФЛ перенесло вже шість перших матчів "Бері" в сезоні.
Крім того, раніше керівництво АФЛ винесло команді штраф у вигляді позбавлення 12 очок після того, як боси клубу зірвали кілька термінів надання фінансових гарантій.
"Це кошмарний сценарій для фанатів клубу і міста. Я відчуваю смуток, емоційність і злість. Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку для фанатів "Бері" прийдуть хороші новини, але я реаліст, і я їх не бачу", - розповів 35-річний уболівальник клубу Джон Віггінс.
Додамо, що "Бері" був заснований ще в далекому 1885 році, а в 1900 і 1903 роках вигравав Кубок Англії.