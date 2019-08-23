Один из старейших клубов Англии может прекратить существование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Один из старейших английских клубов "Бери", который выступает в Лиге 1 может прекратить существование, информирует УНН со ссылкой на ВВС.
"Бери" может быть исключен из Английской футбольной лиги, ведь имеет серьезные финансовые проблемы. Руководство Чемпионат перенесло уже шесть первых матчей "Бери" в сезоне.
Кроме того, ранее руководство Чемпионат вынесло команде штраф в виде лишения 12 очков после того, как боссы клуба сорвали несколько сроков предоставления финансовых гарантий.
"Это кошмарный сценарий для фанатов клуба и города. Я чувствую грусть, эмоциональность и злость. Я надеюсь, что в конечном итоге для фанатов" Бери "придут хорошие новости, но я реалист, и я их не вижу", - рассказал 35-летний болельщик клуба Джон Уиггинс.
Добавим, что "Бери" был основан еще в далеком 1885 году, а в 1900 и 1903 годах выигрывал Кубок Англии.