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Один із найрезультативніших гравців НБА заразився коронавірусом

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Зірковий захисник "Х'юстон Рокетс" Расселл Вестбрук здав позитивний тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію, передає УНН з посиланням на Twitter гравця.

“Я здав позитивний тест перед відправкою команди в Орландо. В даний момент відчуваю себе добре, перебуваю на карантині і розраховую приєднатися до одноклубників, коли отримаю дозвіл. Бережіть себе. Носіть маску”, — відзначив Вестбрук.

Цього сезону американець вперше виступає за “Рокетс”. В 53 матчах набирав в середньому по 27,5 очок, 8,1 підбирання та 7 передач. До цього він протягом 11 років представляв “Оклахому”, всього зігравши за клуб в 823 матчах. Він визнавався найціннішим гравцем НБА (2017), найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2015, 2017). Також спортсмен дев’ять разів брав участь у “Матчах всіх зірок” НБА. У складі збірної США він вигравав ОІ-2012 і чемпіонат світу-2010.

Нагадаємо, що український центровий НБА Олексій Лень також заразився коронавірусом.

Як повідомляв УНН, сезон НБА відновиться наприкінці липня.

Українські Національні Новини

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