Один из самых результативных игроков НБА заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Звездный защитник "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук сдал положительный тест на коронавирус и пошел на самоизоляцию, передает УНН со ссылкой на Twitter игрока.
“Я сдал положительный тест перед отправкой команды в Орландо. В данный момент чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и рассчитываю присоединиться к одноклубникам, когда получу разрешение. Берегите себя. Носите маску”, — отметил Уэстбрук.
В этом сезоне американец впервые выступает за “Рокетс”. В 53 матчах набирал в среднем по 27,5 очков, 8,1 подбора и 7 передач. До этого он в течение 11 лет представлял “Оклахому”, всего сыграв за клуб в 823 матчах. Он признавался самым ценным игроком НБА (2017), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017). Также спортсмен девять раз участвовал в “Матче всех звезд” НБА. В составе сборной США он выигрывал ОИ-2012 и чемпионат мира-2010.
Напомним, что украинский центровой НБА Алексей Лень также заразился коронавирусом.
Как сообщал УНН, сезон НБА восстановится в конце июля.