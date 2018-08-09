Один із найдорожчих воротарів світу став футболістом "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Лондонський "Челсі" і мадридський "Реал" погодили умови трансферу голкіпера збірної Бельгії Тібо Куртуа, якому залишилось лише пройти медичне обстеження, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Клуби не уточнюють деталі контракту і вартість трансферу, але в ЗМІ повідомляється про суму в 35 млн фунтів.
За умовами угоди хорватський хавбек “вершкових” Матео Ковачич (трансферна вартість за оцінками Transfermarkt становить 30 млн євро) буде відданий “синім” в оренду на сезон.
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Варто відзначити, що портал Transfermarkt оцінює іспанця в 65 млн євро — третє місце у списку найдорожчих голкіперів світу після Де Хеа і Облака.
Додамо, що 26-річний кращий кіпер ЧС-2018 належав “Челсі” з 2011 року, але перші три сезони провів в мадридському “Атлетіко”. Усього за чотири сезони в “Челсі” воротар провів 155 матчів.