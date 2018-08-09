Один из самых дорогих вратарей мира стал футболистом "Реала"

Клубы не уточняют детали контракта и стоимость трансфера, но в СМИ сообщается о сумме в 35 млн фунтов.

По условиям соглашения хорватский хавбек "сливочных" Ковачич (трансферная стоимость по оценкам Transfermarkt составляет 30 млн евро) будет отдан "синим" в аренду на сезон.

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Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает испанца в 65 млн евро - третье место в списке самых дорогих голкиперов мира после Де Хеа и Облака.

Добавим, что 26-летний лучший кипер ЧМ-2018 принадлежал "Челси" с 2011 года, но первые три сезона провел в мадридском "Атлетико". Всего за четыре сезона в "Челси" вратарь провел 155 матчей.