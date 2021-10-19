Одеський регіон лідирує за кількістю хворих коронавірусом

Станом на ранок 19 жовтня в регіоні виявлено 1418 нових випадків зараження COVID-19. 24 пацієнти померли. Одужали 218 осіб.

Відзначимо, що 18 жовтня було виявлено 1396 нових випадків зараження коронавірусом. Всього за час епідемії в Одеській області заразилися коронавірусом 173 030 осіб. 3616 померло.

Нагадаємо, що з понеділка регіон перебуває у "червоній" зоні. Найбільше хворих в обласному центрі. Станом на 18 жовтня в ковідних відділеннях лікарень Одеси перебували 928 пацієнтів. 617 з них у тяжкому стані.