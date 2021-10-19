Одесский регион лидирует по числу заболевших коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Одесская область четвертый день подряд сохраняет лидерство в стране по числу заболевших коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава.
По состоянию на утро 19 октября в регионе выявлено 1418 новых случаев заражения COVID-19. 24 пациента умерли. Поправились 218 человек.
Отметим, что 18 октября было выявлено 1396 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в Одесской области заразились коронавирусом 173 030 человек. 3616 умерло.
Напомним, что с понедельника регион находится в “красной” зоне. Больше всего больных в областном центре. По состоянию на 18 октября в ковидных отделениях больниц Одессы находятся 928 пациентов. 617 из них в тяжелом состоянии.