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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109606 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106281 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105420 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Одесский регион лидирует по числу заболевших коронавирусом

Одесский регион лидирует по числу заболевших коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 15493 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Одесская область четвертый день подряд сохраняет лидерство в стране по числу заболевших коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава.

По состоянию на утро 19 октября в регионе выявлено 1418 новых случаев заражения COVID-19. 24 пациента умерли. Поправились 218 человек.

Отметим, что 18 октября было выявлено 1396 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в Одесской области заразились коронавирусом 173 030 человек. 3616 умерло.

Напомним, что с понедельника регион находится в “красной” зоне. Больше всего больных в областном центре. По состоянию на 18 октября в ковидных отделениях больниц Одессы находятся 928 пациентов. 617 из них в тяжелом состоянии.

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