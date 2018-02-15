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Одеським школярам дозволили відвідувати школи без щеплення від кору

Одеським школярам дозволили відвідувати школи без щеплення від кору

Київ • УНН

 • 7912 перегляди

ОДЕСА - КИЇВ. 15 лютого. УНН. Комісія техногенно-екологічної безпеки міськради Одеси зняла обмеження щодо відвідування шкіл і дитячих садочків дітьми, які не щеплені від кору. Про це кореспонденту УНН повідомили у Департаменті освіти Одеської міської ради.

При цьому за останній тиждень в Одеській області знизилися показники захворюваності на кір на 18%. Серед дітей до 17 років спостерігається зниження на 26,6%.

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“В Одеській області протягом двох тижнів вбачається тенденція до зниження захворюваності на кір. Відтак, серед дорослих за тиждень у регіоні зафіксовано 141 випадок кору проти 172 на попередньому. Серед дітей — 80 випадків хвороби проти 109. Зазначу, що від початку року у регіоні вже щеплено від кору більше 23 тисяч осіб”, — розказав директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації В’ячеслав Полясний.

Зазначимо, за минулий тиждень в Одеській області було госпіталізовано 108 захворілих на кір, з них 52 — діти. Від початку року цей діагноз підтверджено у 736 випадках. Найбільш уразливими залишаються вікові групи 1-4 роки (179 захворілих, або 24,3%) та дорослі (284, або 38,6%).

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