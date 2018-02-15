Одесским школьникам разрешили посещать школу без прививки от кори

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67033 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108567 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100782 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111693 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117104 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122850 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134375 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Одесским школьникам разрешили посещать школу без прививки от кори

Одесским школьникам разрешили посещать школу без прививки от кори

Киев  •  УНН

 • 7909 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 15 февраля. УНН. Комиссия техногенно-экологической безопасности горсовета Одессы сняла ограничения по посещению школ и детских садов детьми, не привитыми от кори. Об этом корреспонденту сообщили УНН в Департаменте образования Одесского городского совета.

При этом за последнюю неделю в Одесской области снизились показатели заболеваемости корью на 18%. Среди детей до 17 лет наблюдается снижение на 26,6%.

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"В Одесской области в течение двух недель усматривается тенденция к снижению заболеваемости корью. Следовательно, среди взрослых за неделю в регионе зафиксировано 141 случай кори против 172 на предыдущем. Среди детей - 80 случаев болезни против 109. Отмечу, что с начала года в регионе уже привито от кори более 23 тысяч человек", - рассказал директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясний.

Отметим, за прошедшую неделю в области было госпитализировано 108 заболевших корью, из них 52 - дети. С начала года этот диагноз подтвержден у 736 случаях. Наиболее уязвимыми остаются возрастные группы 1-4 года (179 заболевших, или 24,3%) и взрослые (284 или 38,6%).

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