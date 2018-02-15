Одесским школьникам разрешили посещать школу без прививки от кори

При этом за последнюю неделю в Одесской области снизились показатели заболеваемости корью на 18%. Среди детей до 17 лет наблюдается снижение на 26,6%.

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"В Одесской области в течение двух недель усматривается тенденция к снижению заболеваемости корью. Следовательно, среди взрослых за неделю в регионе зафиксировано 141 случай кори против 172 на предыдущем. Среди детей - 80 случаев болезни против 109. Отмечу, что с начала года в регионе уже привито от кори более 23 тысяч человек", - рассказал директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясний.

Отметим, за прошедшую неделю в области было госпитализировано 108 заболевших корью, из них 52 - дети. С начала года этот диагноз подтвержден у 736 случаях. Наиболее уязвимыми остаются возрастные группы 1-4 года (179 заболевших, или 24,3%) и взрослые (284 или 38,6%).