Одеських кішок офіційно визнали частиною екосистеми міста
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Депутати Одеської міської ради підтримали проект “Про заходи щодо захисту котів від жорстокого поводження в м.Одесі”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
“Необхідно вжити додаткових заходів щодо регулювання кількості котів і забезпечення дотримання норм законодавства України про захист тварин від жорстокого поводження. Програма чисельності тваринного світу передбачає виділення коштів на стерилізацію, вакцинацію та вилов собак. На жаль, в цій програмі немає ні слова про котів”, — зазначила депутат Г.Позднякова.
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У проекті пропонують заборонити вилов безпритульних котів на території м. Одеси, за винятком необхідності вжиття заходів регулювання чисельності безпритульних котів шляхом біостерилізації, здійснення вакцинації та з метою перевлаштування їх до нових власників із залученням представників громадських об’єднань.
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