Одесских кошек официально признали частью экосистемы города
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Депутаты Одесского городского совета поддержали проект "О мерах по защите кошек от жестокого обращения в Одессе". Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Необходимо принять дополнительные меры по регулированию количества кошек и обеспечению соблюдения норм законодательства Украины о защите животных от жестокого обращения. Программа численности животного мира предусматривает выделение средств на стерилизацию, вакцинацию и вылов собак. К сожалению, в этой программе нет ни слова про котов", - отметила депутат Г.Позднякова.
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В проекте предлагают запретить вылов бездомных кошек на территории г. Одессы, за исключением необходимости принятия мер регулирования численности бездомных кошек путем биостерилизации, осуществления вакцинации и с целью переустройства их к новым владельцам с привлечением представителей общественных объединений.
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