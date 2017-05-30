Одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 ТРАВНЯ. УНН. В Одеській області прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за контрабанду наркотиків. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Як повідомили у прес-службі, зловмисника виявили у міжнародному пункті пропуску “Кучурган”. Чоловік намагався перетнути українсько-молдовський кордон.
“Під час проведення усіх необхідних процедур оформлення прикордонники встановили, що 39-річний громадянин сусідньої країни вже 4 роки перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Як з’ясувалося, іноземця розшукували правоохоронні органи Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків”, — зазначили у відомстві.
Затриманого передано співробітникам Національної поліції України. По даному факту повідомлено українське бюро Інтерполу в м. Києві.
Як повідомляв УНН, понад 1 тис. 300 спрацювань за базою Інтерполу реалізували прикордонники в Україні.