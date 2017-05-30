Одесские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 МАЯ. УНН. В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за контрабанду наркотиков. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе, злоумышленника обнаружили в международном пункте пропуска "Кучурган". Мужчина пытался пересечь украинскую-молдавскую границу.
"Во время проведения всех необходимых процедур оформления пограничники установили, что 39-летний гражданин соседней страны уже 4 года находится в международном розыске по линии Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков", - отметили в ведомстве.
Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции Украины. По данному факту сообщено украинскому бюро Интерпола в г.. Киеве.
Как сообщал УНН, более 1 тыс. 300 срабатываний по базе Интерпола реализовали пограничники в Украине.