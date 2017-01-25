Одеські поліцейські виявили у неповнолітнього близько 500 набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у 17-річного жителя Одеської області близько 500 набоїв. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одесі.
Так, повідомляється, що в ході оперативно-профілактичного відпрацювання території обслуговування правохоронці помітили підозрілого громадянина. Під час поверхневого огляду у нього виявили 10 патронів калібру 7,62 мм., а також телескопічний предмет травматичної дії. Власником заборонених предметів виявився 17-річний житель Одеської області.
Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання молодика були виявлені патрони калібру 7,62 мм. в кількості 424 шт. У своїх поясненнях хлопець вказав, що зазначені патрони він знайшов та вирішив залишити собі.
Виявлені патрони вилучено та направлено на експертизу.
За вказаним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.