Одесские полицейские обнаружили у несовершеннолетнего около 500 патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Во время санкционированного обыска полицейские изъяли у 17-летнего жителя Одесской области около 500 патронов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одессе.
Сообщается, что в ходе оперативно-профилактической отработки территории обслуживания правоохранители заметили подозрительного гражданина. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили 10 патронов калибра 7,62 мм., а также телескопический предмет травматического действия. Владельцем запрещенных предметов оказался 17-летний житель Одесской области.
Во время санкционированного обыска по месту жительства молодого человека были обнаружены патроны калибра 7,62 мм. в количестве 424 шт. В своих объяснениях парень указал, что указанные патроны он нашел и решил оставить себе.
Обнаруженные патроны изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.