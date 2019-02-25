Одеські патрульні затримали чоловіка з 40 патронами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Близько 11:00, 25 лютого, патрулюючи на вулиці Академіка Корольова, у міждворовому проїзді інспектори поліції помітили підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти, побачивши службовий автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.
Патрульні оперативно затримали чоловіка.
Під час поверхневої перевірки в кишені куртки вказаного громадянина був виявлений пакет, в якому знаходилися 40 патронів калібру 5,45 мм. Дозволу на боєприпаси чоловік не мав.
Зі слів затриманого, напередодні він вкрав їх з метою збуту.
31-річного громадянина передали слідчо-оперативній групі. Патрони вилучили та направили на експертне дослідження.
Нагадаємо, правоохоронці в Одеській області затримали 46-річного чоловіка під час збуту 4 кілограмів вибухівки, гранату Ф-1 та запал до неї.