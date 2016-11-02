Одеська залізниця може відмінити приміські електрички
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Одеська дирекція залізничних перевезень отримала менше 1% компенсацій за перевезення пільговиків. Про це проінформували у прес-центрі регіональної філії "Одеська залізниця", повідомляє УНН.
Одеська дирекція залізничних перевезень регіональної філії “Одеська залізниця” за 9 місяців 2016 року перевезла майже 1 млн 115 тис. пасажирів пільгових категорій на 19,7 млн грн, а компенсації від міських та районних адміністрацій отримала лише 185,4 тис. грн, тобто 0,9%.
Зокрема по Одеській області перевезено 960,2 тис. пасажирів на суму 16,8 млн грн, при цьому компенсація становить 0 грн.
Як зазначили у залізниці, міські та районні адміністрації відмовляються укладати договори на перевезення пасажирів пільгової категорії залізничним транспортом та передбачати кошти на ці цілі. Із 33 договорів укладено 5.
Зважаючи на таке вкрай незадовільне становище Одеська дирекція залізничних перевезень попереджає про можливі відміни приміських поїздів та зупинок на шляху їх прямування.
В Одеській ОДА пообіцяли УНН перевірити цю інформацію і повідомити про результати.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 1 млн грн передбачили на відшкодування пільгових перевезень залізницею на Кіровоградщині.