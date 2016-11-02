Одесская железная дорога может отменить пригородные электрички
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Одесская дирекция железнодорожных перевозок получила менее 1% компенсаций за перевозку льготников. Об этом проинформировали в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога", сообщает УНН.
Одесская дирекция железнодорожных перевозок регионального филиала "Одесская железная дорога" за 9 месяцев 2016 г. перевезла почти 1 млн 115 тыс. пассажиров льготных категорий на 19,7 млн грн, а компенсации от городских и районных администраций получила лишь 185,4 тыс. грн, то есть 0 9%.
В том числе по Одесской области перевезено 960,2 тыс. пассажиров на сумму 16,8 млн грн, при этом компенсация составляет 0 грн.
Как отметили в железной дороге, городские и районные администрации отказываются заключать договоры на перевозку пассажиров льготной категории железнодорожным транспортом и предусматривать средства на эти цели. Из 33 договоров заключено 5.
Несмотря на такое крайне неудовлетворительное положение Одесская дирекция железнодорожных перевозок предупреждает о возможных отменах пригородных поездов и остановок на пути их следования.
В Одесской ОГА пообещали УНН проверить эту информацию и сообщить о результатах.
Напомним, как сообщал УНН, более 1 млн грн предусмотрели на возмещение льготных перевозок по железной дороге в Кировоградской области.